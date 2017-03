14/03/2017 11:32

CALCIOMERCATO CHELSEA COURTOIS REAL MADRID / Intervenuto a 'Onda Cero' il portiere del Chelsea Thibaut Courtois ha parlato anche del suo futuro e dell'interesse del Real Madrid per lui. "Io a Madrid il prossimo anno? No. In questo momento mi sto godendo il successo che abbiamo qui e sono concentrato sul Chelsea. Mi sto divertendo qui e mi sono concentrato per finire la stagione e vincere".

B.D.S.