Napoli, torna il pienone al 'San Paolo'

15/03/2017 02:01

NAPOLI SAN PAOLO / Prezzi modici e pienone al 'San Paolo'. In casa Napoli è tornata la costante che ha da sempre caratterizzato il club, che quando decide di venire incontro ai tifosi, loro rispondono presente. Nelle ultime quattro gare di campionato, giocate contro avversari di caratura inferiore, l'impianto di Fuorigrotta si è riempito ben oltre le 40mila presenze: decisivo il sostanzioso ribasso dei prezzi dei biglietti. In Champions League, invece, si è toccato il punto massimo dell'era De Laurentiis per quanto riguarda l'incasso, con i 56 mila presenti che hanno portato circa 4,4 milioni di euro. Sembrano lontane le immagini di inizio anno, quando lo stadio appariva molto spesso semivuoto.

M.D.A.