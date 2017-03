Calciomercato Roma, caccia all'erede di Spalletti: spunta un clamoroso ritorno

14/03/2017 11:33

ROMA SPALLETTI - Sembrano destinate a dividersi le strade della Roma e di Luciano Spalletti a fine stagione. Anche le 'frecciate' lanciate dal presidente Pallotta non hanno fatto altro che allontanare ulteriormente una conferma del tecnico di Certaldo sulla panchina giallorossa per la prossima stagione, dopo le tre sconfitte consecutive in una settimana con Lazio, Napoli e Lione che minato le certezze dei giallorossi. Spalletti non ha infatti ancora rinnovato il contratto in scadenza con i capitolini e negli ultimi tempi è stato anche accostato alla Juventus in caso di divorzio tra i bianconeri e Allegri.

Calciomercato Roma, spunta anche Luis Enrique per il dopo Spalletti

E' scattato quindi il 'toto-panchina' per il calciomercato Roma in vista della prossima estate, con la dirigenza romanista che starebbe vagliando diversi profili come si legge dal 'Messaggero': da Montella a Di Francesco, passando per il sogno Conte e un 'clamoroso' ritorno di Luis Enrique, che ha comunicato nelle scorse settimane l'addio al Barcellona. Da non trascurare sul calciomercato neanche la pista Mancini (l'ex Inter avrebbe rifiutato il Leicester per il dopo Ranieri di recente) ed Emery, con lo spagnolo che potrebbe lasciare a giugno il PSG dopo una sola stagione a seguito dell'incredibile eliminazione in Champions contro il Barça.