15/03/2017 02:03

SAINT ETIENNE ROUX GALTIER / Nolan Roux potrebbe lasciare il Saint Etienne con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto nel 2018. Come si legge sul sito francese 'But!', infatti, il rapporto tra il centravanti francese ed il tecnico Galtier non è affatto idilliaco.

M.R.