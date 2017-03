Inter-Milan, UFFICIALE: derby estivo in Cina

14/03/2017 11:26

DERBY INTER MILAN CINA / E' ufficiale: il prossimo 24 luglio andrà in scena l'ennesimo derby milanese lontano da Milano e dal 'Meazza', valevole ancora una volta per l'International Champions Cup, evento internazionale ad inviti che da qualche anno viene organizzato da 'Relevent Sports' e Catalyst Media Group. Inter e Milan si sfideranno in Cina, precisamente al 'Nanjing Olympic Sports Center' di Nanchino, lo stadio del Jiangsu, la squadra locale del gruppo Suning che dallo scorso giugno detiene anche la maggioranza del club nerazzurro. I rossoneri giocheranno in precedenza anche contro il Borussia Dortmund il 18 luglio e contro il Bayern Monaco il 22 luglio.

R.A.