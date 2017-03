14/03/2017 11:18

CHELSEA SERGIO RAMOS / Assalto Chelsea per Sergio Ramos. Stando a 'Diario Gol', Antonio Conte avrebbe individuato nel capitano del Real Madrid il perno ideale per la retroguardia dei 'Blues' per il dopo Terry. Difficile però che il club campione d'Europa si privi di un'icona come il Nazionale spagnolo, sotto contratto fino al 2020 con i 'Blancos' e che nel 2015 rifiutò il corteggiamento del Manchester United.



G.M.