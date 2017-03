Milan, 'mistero' closing: domani 100 i milioni di euro, dubbi sulla data

14/03/2017 10:40

MILAN CLOSING / Il Milan attende ormai da molto tempo il closing per la cessione del club ai proprietari cinesi. Tra rinvii e date non rispettate, i rossoneri aspettano altri soldi per poter continuare a trattare. Entro questo inizio di settimana, infatti, era attesa la terza caparra da 100 milioni di euro della Sino-Europe Sports che, seconto 'Tuttosport', dovrebbe arrivare domani. Con questo nuovo versamento, la cordata cinese otterrà una proroga del closing, ma restano da chiarire alcuni dubbi sulla data della chiusura definitiva. Le ultime news Milan vedono le due parti al lavoro per chiudere quanto prima l'affare, ma non hanno ancora deciso in che giorno porre fine alla trattativa. Fininvest vorrebbe chiudere il 7 aprile, mentre SES preferirebbe andare al 14 o addirittura dopo Pasqua. Il giorno delle firme finali è già slittato due volte, con una prima data stabilita lo scorso dicembre e un'altra proprio a inizio marzo. Intorno alla cessione del Milan ai cinesi che quindi ancora incertezza.

Milan, data del closing incerta: filtra ottimismo

Nonostante i continui slittamenti, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. La data del 7 aprile al momento sarebbe leggermente favorita su quella del 14, ma con la seconda utile in caso di possibili lungaggini tecniche. L'ambiente milanista spera nel closing per avere più certezze sul suo futuro e più soldi da investire.

Con l'arrivo dei nuovi investitori cinesi, infatti, oltre all'atteso rinnovo di Gianluigi Donnarumma, potrebbe esserci anche un calciomercato estivo molto ricco che potrà finalmente portare i rossoneri sui livelli di qualche anno fa. Nel contratto studiato tra Fininvest e Ses esisterebbe una clausola dell'investimento da 350 milioni per il mercato nell'arco di un triennio. Tanti soldi per costruire un nuovo Milan vincente come nel glorioso passato.

M.D.A.