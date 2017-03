Calciomercato Juventus, Can fa chiarezza: "Col Liverpool non è un problema di soldi"

Maurizio Russo

14/03/2017 10:36

JUVENTUS CAN LIVERPOOL / Il calciomercato Juventus della prossima estate si concentrerà in modo particolare sul reparto mediano. La rivoluzione è iniziata già lo scorso gennaio con la cessione di Hernanes in Cina e l'acquisto di Rincon dal Genoa. Ma i veri colpi i bianconeri li hanno riservati per la prossima stagione. L'obiettivo numero uno era e resta Corentin Tolisso, corteggiato a lungo ma vanamente anche nella sessione invernale di calciomercato, per il quale è previsto un nuovo assalto al Lione a suon di milioni di euro. Qualora dovesse partire Sami Khedira, poi, il mediano tedesco potrebbe essere rimpiazzato da un suo connazionale a costi contenuti. Stiamo parlando di Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2018 e ancora lontano dal rinnovo.

Calciomercato Juventus, Can rivela: "Il mio agente ha incontrato più volte il Liverpool"

Per la prima volta oggi lo stesso Emre Can ha parlato della sua situazione contrattuale. "Ho letto sui giornali che è una questione di soldi, ma invece non è un problema di soldi: voglio che sia chiaro che non lo è mai - le parole riportate da 'skysports.com' - E' una questione di cosa accadrà in futuro. Nel calcio non si può mai sapere, ma io sono felice qui. Ne parleremo nelle prossime settimane e mesi e vedremo cosa succederà. Il mio agente ha incontrato il Liverpool diverse volte e potrei rimanere qui per molti anni. Se nell'ultimo periodo ho giocato poco e le prestazioni non sono state all'altezza, comunque, non è per il contratto bensì perché non ero al top fisicamente". La Juventus resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.