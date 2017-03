Serie A, Terim: "Spalletti da Nazionale, Donnarumma spaventoso! Juve, in Europa altra storia"

14/03/2017 09:49

SERIE A TERIM / Fatih Terim, ct della Turchia, ha analizzato le ultime news Serie A parlando anche dei suoi ricordi e delle prospettive future. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'esperto allenatore ha fatto i complimenti a Spalletti: "Mi piace, la sua Roma gioca un calcio moderno e spero che conquisti l’Europa League. Potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve? Io lo vedrei benissimo in Nazionale. L’esperienza con lo Zenit lo ha fatto crescere".

L''Imperatore' ha poi parlato della gara di venerdì tra Juventus e Milan, finita 2 a 1 tra le polemiche: "La Juve è senza rivali in Italia: può giocare con qualsiasi modulo perché ha un organico troppo più ricco. Mi piace Allegri. Mi piace la famiglia Agnelli. Solo un grande club gestisce così bene una vicenda delicata come quella di Bonucci. In Champions, però, è un’altra storia. Mi piace il Barcellona, naturalmente. Povero Emery, una carriera rovinata: quel 6-1 lo accompagnerà per tutta la vita. Mi piace il Bayern. Ma la squadra da battere in Europa è il Real. Milan? Una squadra normale con un fuoriclasse: Donnarumma è spaventoso, con lui tra i pali la porta è più piccola. Oggi vale Buffon e può ancora crescere. I cinesi comprano tutto. Incredibile. Pure io ho avuto offerte per andare in Cina. Ci penserò".

LE ALTRE - "Di Sousa non parlo. Non sarebbe corretto. La Fiorentina ha buoni giocatori ma non ha ferocia. L’Atalanta ha perso male contro l’Inter ma contro la Fiorentina mi aveva incantato. Ha fame e cuore. Gasperini mi piace. La Fiorentina ha talenti. Bernardeschi ha colpi interessanti e il piccolo Chiesa è un progetto da non perdere di vista. Deve diventare più forte del padre. Io ho inventato Enrico Chiesa prima punta. Anche se all’inizio non ci eravamo capiti".

M.D.A.