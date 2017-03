Calciomercato Roma, ecco il sì di Monchi

14/03/2017 09:10

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi, salvo sorprese dell'ultima ora, sarà il nuovo direttore sportivo della Roma; come si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il presidente giallorosso James Pallotta, a Londra, attende una risposta definitiva dall'attuale dirigente del Siviglia, che a persone di sua fiducia avrebbe già confidato di aver scelto. La concorrenza di Arsenal, PSG e Real Madrid fa 'paura', ma Monchi appare ormai intenzionato a dire definitivamente sì alla Roma. Nel caso in cui Spalletti decida di non prolungare il contratto, sarà il dirigente spagnolo a indicare a Pallotta il nome del nuovo allenatore giallorosso. Per Massara si profila un ritorno nel settore giovanile.

S.D.