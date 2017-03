Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Muriel? Lui rivela: "Ecco le offerte"

14/03/2017 08:33

CALCIOMERCATO NAPOLI MURIEL / Napoli alle prese con il nodo rinnovi. Quando si avvicina ormai il rush finale della stagione, gli azzurri non hanno ancora risolto alcune questioni che si trascinano dall'estate scorsa. Tra i calciatori in attesa di novità sul loro eventuale prolungamento ci sono Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. Dei tre, al momento solo l'attaccante napoletano sembra più vicino a mettere nero su bianco con De Laurentiis. Per quanto concerne gli altri due talenti, invece, resta non colmata la distanza tra domanda e offerta. Così, con Dries Mertens non sicuro del rinnovo, Emanuele Giaccherini che vorrebbe trovare più spazio e Leonardo Pavoletti che ancora non convince, la prossima estate potrebbero esserci alcuni movimenti di calciomercato per l'attacco. Giuntoli sarà chiamato a vagliare alcuni affari in entrata e in uscita. Il nome che potrebbe tornare di moda nel calciomercato Napoli è Luis Muriel, artefice di una buona stagione con la maglia della Sampdoria, dove grazie a Giampaolo sta giocando con continuità.

Calciomercato Napoli, torna di moda Muriel

"Ci sono offerte da Inter, Juventus, Milan, Roma, Spagna e Inghilterra". Con queste parole Luis Muriel ha spiegato le ultime di mercato ai microfoni di 'Radio Magica'. Paragonato a Ronaldo per qualità tecniche e fisiche, Muriel ha disatteso le aspettative a causa di problemi fisici e mancanza di continuità. Tuttavia, come da lui stesso rivelato, la presenza di Giampaolo quest'anno si è rivelata decisiva ai fini della sua consacrazione. Ora sembra finalmente pronto per il salto di qualità.

Il Napoli negli scorsi anni è stato spesso accostato a Muriel e, vedendo la sua crescita, potrebbe decidere di aprire una trattativa con la Sampdoria. Nell'attacco partenopeo, il colombiano potrebbe giocare sia da esterno che da prima punta. Un jolly offensivo di qualità, potenza fisica e senso del gol. Ad oggi, però, la questione principale da risolvere in casa azzurra è la conferma dei campioni già presenti: Lorenzo Insigne e Dries Mertens su tutti.

M.D.A.