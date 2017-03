Calciomercato Juventus, missione in Belgio per il colpo Tielemans

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS TIELEMANS / In attesa di capire se Sami Khedira saluterà Torino a fine stagione (le recenti parole del giocatore - "Andrò negli Usa, ma non adesso" - lasciano pensare ad un addio in un futuro non immediato), la Juventus è al lavoro sul calciomercato a caccia di rinforzi per il centrocampo.

L'obiettivo numero uno della Juve è Corentin Tolisso del Lione, ma si lavora anche su altri fronti: come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, emissari juventini saranno in tribuna giovedì sera per assistere al match tra Anderlecht e Apoel in Europa League. Osservato speciale? Youri Tielemans, 19enne talento belga valutato tra i 20 ed i 25 milioni di euro (il prezzo è destinato a salire in caso di asta).