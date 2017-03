Chelsea-Manchester United, Mourinho su Conte e i tifosi: "Giuda è ancora il numero uno"

14/03/2017 00:41

CHELSEA MANCHESTER UNITED MOURINHO - José Mourinho punge l'arbitro dopo la sconfitta in FA Cup contro il Chelsea. Il manager dei 'Red Devils' ha dichiarato al termine del match: "Non parlo dell'espulsione, voglio solo dire che sono orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e del sostegno che i tifosi hanno dato alla squadra - ha sottolineato lo 'Special One' in conferenza stampa - Come giudico l'arbitro? Oliver è un arbitro con potenziale fantastico, ma in quattro partite ha dato tre rigori e un rosso. Il diverbio con Conte? Gli ho stretto la mano e mi sono complimentato con lui alla fine. I tifosi del Chelsea mi hanno chiamato Giuda? Fino a quando Conte o un altro tecnico non vinceranno quattro titoli per loro, io resto il numero uno. Giuda è ancora il numero uno".



G.M.