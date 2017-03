Chelsea-Manchester United, Conte: "Mourinho? Esistono solo i miei giocatori"

14/03/2017 00:28

CHELSEA MANCHESTER UNITED CONTE - Chelsea in semifinale di FA Cup dopo la vittoria sul Manchester United. Antonio Conte mostra tutta la sua soddisfazione al termine della sfida: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, abbiamo giocato con voglia e intensità, sono felice della prestazione - ha dichiarato il manager dei 'Blues' in conferenza stampa - Affrontavamo una grande squadra, con tanti giocatori di qualità. Adesso pensiamo al campionato e partita contro lo Stoke. Il diverbio con Mourinho? Non mando messaggi a nessuno, sono l'allenatore del Chelsea e per me esistono solo i miei giocatori".



G.M.