ZONA MISTA - Lazio-Torino, Lulic: "Se davanti rallentano, dobbiamo essere pronti"

Dal nostro inviato Valerio Cassetta

13/03/2017 23:35

LAZIO TORINO LULIC / Vittoria importante per la Lazio nella 28a giornata di Serie A contro il Torino. Senad Lulic ha parlato in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Champions League? Il primo obiettivo è l'Europa League. Se davanti rallentano, noi dobbiamo essere pronti - spiega il calciatore - Vogliamo fare il massimo nelle prossime dieci gare. Sto dando sempre il massimo, in qualsiasi posizione mi metto sempre a disposizione. Se la squadra crea tanto è positivo".

M.D.A.