Punto Bundesliga, risultati e classifica ventiquattresima giornata

13/03/2017 19:50

PUNTO BUNDESLIGA 24A GIORNATA / Un'altra zampata secca, ormai decisiva nella corsa al titolo. L'RB Lipsia cade in casa, battuto di misura dal Wolfsburg che resta per un pelo fuori dalla zona rossa, ed il Bayern Monaco scappa lassù in vetta alla Bundesliga. Alla 24a giornata, il 3-0 secco all'Eintracht Francoforte vale un +10 difficilmente recuperabile. Il Borussia Dortmund, intanto, non recupera sul secondo posto e cade sul campo dell'Hertha Berlino.

Un gol ed un punto a testa per Hoffenheim e Friburgo, il Colonia viene bloccato sul 2-2 dall'Ingolstadt. Il Darmstadt lancia segnali di vita battendo il Mainz, l'Amburgo piazza un altro colpo importante contro il Borussia Moenchengladbach e aggancia il Werder Brema che sul campo del Bayer Leverkusen riacciuffa il pari a 11' dalla fine. (Due volte) Burgstaller e Caligiuri, infine, firmano il successo dello Schalke 04 sull'Augsburg.

RISULTATI



Bayer Leverkusen-Werder Brema 1-1: 7' Volland (B), 79' Pizarro (W).



Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 3-0: 38' Lewandowski, 41' Douglas Costa, 55' Lewandowski.

Darmstadt-Mainz 2-1: 5' Sulu (D), 12' rig. Sam (D), 45+3' Quaison (M).

Friburgo-Hoffenheim 1-1: 56' Philipp (F), 60' Kramaric (H).

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 2-1: 11' Kalou (H), 55' Aubameyang (B), 71' Plattenhardt (H).

RB Lipsia-Wolfsburg 0-1: 9' Gomez.

Ingolstadt-Colonia 2-2: 15' rig. Modeste (C), 42' Lezcano (I), 60' Modeste (C), 69' Bregerie (I).



Schalke 04-Augsburg 3-0: 4' Burgstaller, 29' Burgstaller, 34' Caligiuri.

Amburgo-Borussia Moenchengladbach 2-1: 23' Christensen (B), 36' Kostic (A), 80' Wood (A).

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 59, RB Lipsia 49, Borussia Dortmund 43, Hoffenheim 42, Hertha Berlino 40, Eintracht Francoforte 35, Colonia 34, Friburgo 34, Borussia Moenchengladbach 32, Bayer Leverkusen 31, Schalke 04 30, Mainz 29, Augsburg 28, Wolfsburg 26, Werder Brema 26, Amburgo 26, Ingolstadt 19, Darmstadt 15.