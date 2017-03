FOTO - Chelsea-Manchester United, Conte-Mourinho, che scintille!

13/03/2017 22:56

CONTE MOURINHO - Tensione in campo, ma anche in panchina nell'attesissimo Chelsea-Manchester United di FA Cup. La rivalità tra le due squadre è nota, così come quella tra i due allenatori: non potevano mancare quindi momenti di tensione tra Antonio Conte e José Mourinho, con il quarto uomo a dividere i due a seguito di un acceso diverbio. Il mister leccese, dopo un fallo da tergo di Valencia su Marcos Alonso, è esploso rinfacciando al collega il gioco troppo falloso dei 'Red Devils' e gridandogli "Giocate la palla!". Il portoghese si è così avvicinato con tono di sfida a Conte, prima che i due venissero allontanati l'uno dall'altro.

G.M.