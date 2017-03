ITALIANS – Pirlo e Mancosu brillano in MLS, Giovinco si fa male

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

14/03/2017 09:15

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo gli italiani in MLS, Pirlo e Mancosu, Ancelotti domina in Germania. Flop Criscito, Lanzafame e Rossi.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 6 – Contro lo Swansea mostra grande concentrazione per tutti i novanta minuti, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Vito Mannone (Sunderland), Stefano Okaka (Watford), Fabio Borini (Sunderland), Manolo Gabbiadini (Southampton).

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Nizza) 6,5 – Ha il merito di crederci e trovare la rete che riapre il match con il Caen, raggiunto sul pari nei minuti finali.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Thiago Motta (Psg), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6 – Dà tutto quello che ha sulla corsia destra, contro un Darmstatd che appare più concreto della sua squadra. Nella ripresa, viene sostituto quando risente un calo fisico.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6,5 – Entra in campo sul finale e va più volte vicino alla rete del 2-1, che avrebbe evitato il pari interno con l’Hoffenheim.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 7 – Francoforte messo ko nel primo tempo, match chiuso definitivamente sul 3-0 a inizio ripresa. Sembra non ci siano rivali in campionato per la sua squadra.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 6 – La sua decima presenza con la maglia del Valencia non lo vede andare in rete, ma lo fa diventare ufficialmente un giocatore del club spagnolo, come da clausola. Buon match contro il Gjion.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 6 – Non ha responsabilità sulla rete subita contro l’Eibar, la sua sicurezza tra i pali è determinante sul pari finale.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 5,5 – Torna in campo dal primo minuto, ma continua il suo digiuno dal gol. Si muove tanto, ma non è lucido negli ultimi sedici metri.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 6,5 – Novanta minuti giocati ad alti livelli. Sfiora il gol in un paio di occasioni, il suo contributo è fondamentale per portare a casa i tre punti contro il Celta Vigo.

NICOLA SANSONE (Villareal) 6,5 – Entra sul finale per dare freschezza al reparto avanzato. Riesce nell’intento, creando non poco subbuglio nella metà campo avversaria.

FRANCO VAZQUEZ (Sivigilia) 6,5 – Va a segno a metà del primo tempo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Resta comunque un pericolo costante per la difesa del Leganes.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Daniele Bonera (Villareal).

MLS

ANDREA PIRLO (New York City) 7,5 – La sua partita dura 76 minuti, durante i quali orchestra come solo lui sa fare, portando la squadra a mettere a segno quattro reti.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 5,5 – La stagione in MLS comincia nel peggiore dei modi. Sul campo del Philadelphia Union gioca solo 45 minuti e poi è costretto a uscire dal campo per infortunio a seguito di una dura entrata su di lui.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 7 – Sua la prima rete stagionale del Montreal in MLS. Si fa trovare pronto sull’assist di Piatti, facendosi desiderare ancora da qualche club italiano.

MARCO DONADEL (Montreal) 6 – Bene in avvio di partita, cala d’intensità nel secondo tempo. Ma come prima partita del campionato ci può anche stare.

RESTO DEL MONDO

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 5 – Un cartellino giallo e una sconfitta di misura sul campo dell’Amkar che rendono amaro un turno poco fortunato.

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 5,5 – Fatica a trovare spazio per giungere in porta. Dopo il vantaggio iniziale, la difesa dell’Ufa chiude ogni varco.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5,5 – Una rete subita contro il Levadiakos, un paio di parate buon livello.

NICOLA LEALI (Olympiakos) 6 – Attento quando chiamato in causa. La sua squadra torna al successo dopo tre sconfitte di fila, di fronte a un buon Atromitos.

GRAZIANO PELLE’ (Shandong Luneng) 6,5 – La rete del brasiliano Tardelli, che decide il match con il Guangzhou, nasce da un suo assist.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5 – Da lui ci si aspetta molto di più. Contro l’Ujpest è apparse discontinuo e a tratti sprecone in fase offensiva. Un cartellino giallo traccia negativamente una giornata poco produttiva.

NON HANNO GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6,5 – La sua squadra torna a vincere contro l’Anzhi, formazione in piena crisi e che si sgretola di fronte alla compattezza della capolista.

MARCO ROSSI (Honved) 5,5 – La gioia della vittoria sfuma al fotofinish, con la capolista Videoton che adesso ha tre punti di vantaggio. Sul campo del Ujpest, la sua formazione non è riuscita a chiudere il match.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 6 – Contro la squadra di Tevez, lo Shanghai Shenhua, la sua squadra corre fino al novantesimo. Peccato, dopo la rete di Witsel, l’errore sul calcio di rigore di Pato. Finisce 1-1.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

ANDREA PIRLO (New York City) 7,5

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 7

MATTEO MANCOSU (Montreal) 7

FLOP

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 5

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 5,5