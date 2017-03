Punto Liga, risultati e classifica ventisettesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

13/03/2017 23:00

PUNTO LIGA 27A GIORNATA / Alla 27a giornata la Liga può aver vissuto il suo momento di svolta. Sul campo del Deportivo la Coruna, infatti, si interrompe la marcia inarrestabile del Barcellona che viene piegato dalle reti di Joselu e Bergantinos, lanciando così la fuga del Real Madrid che grazie al solito, decisivo Sergio Ramos batte in rimonta il Betis dopo un errore del portiere Keylor Navas e si riporta al comando con due punti di vantaggio ed una gara da recuperare. Praticamente fuori dai giochi per il titolo intanto il Siviglia che dopo l'1-1 in casa dell'Alaves pareggia nuovamente col Leganes.



Dietro, intanto, si fa vedere l'Atletico Madrid che passa sul Granada con un gol di Griezmann. Il Villarreal piazza il colpo in casa del Celta Vigo e centra la terza vittoria di fila, spettacolare il 4-3 dell'Espanyol sul Las Palmas, mentre l'Athletic Bilbao si prende il derby basco con la Real Sociedad. L'Alaves al 91' inguaia il Malaga, giunto alla quarta sconfitta consecutiva, il Valencia acciuffa l'1-1 nel finale della sfida con lo Sporting Gijon. Stesso punteggio tra Osasuna ed Eibar nel monday night.

RISULTATI

Espanyol-Las Palmas 4-3: 1' Lopez (E), 31' Lemos (L), 45+1' Moreno (E), 49' Lemos (L), 53' rig. Piatti (E), 74' Jurado (E), 84' Garcia (L).



Valencia-Sporting Gijon 1-1: 60' Cop (S), 85' El Haddadi (V).

Siviglia-Leganes 1-1: 3' Gabriel (L), 43' Jovetic (S).

Malaga-Alaves 1-2: 39' Feddal (A), 71' Carlos (M), 90+1' Mendez (A).

Granada-Atletico Madrid 0-1: 84' Griezmann.



Real Sociedad-Athletic Bilbao 0-2: 28' Garcia, 56' Williams.

Deportivo la Coruna-Barcellona 2-1: 40' Joselu (D), 46' Suarez (B), 74' Bergantinos (D).

Celta Vigo-Villarreal 0-1: 45' Soldado.

Real Madrid-Betis 2-1: 25' Navas (B), 41' Ronaldo (R), 81' Sergio Ramos (R).



Osasuna-Eibar 1-1: 72' Kike (E), 79' Kodro (O).

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 62*, Barcellona 60, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Villarreal 48, Real Sociedad 48, Athletic Bilbao 44, Eibar 40, Espanyol 39, Alaves 37, Celta Vigo 35*, Las Palmas 32, Valencia 30, Betis 28, Deportivo la Coruna 27, Malaga 26, Leganes 25, Granada 19, Sporting Gijon 18, Osasuna 11.

*Una partita in meno