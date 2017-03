Lazio-Torino, Immobile: "Keita talento incredibile, Belotti mio amico"

13/03/2017 22:50

LAZIO TORINO IMMOBILE / Ciro Immobile soddisfatto per la vittoria della sua Lazio contro il Torino. Il calciatore, autore di un gol, ha parlato poco dopo il fischio finale: "La sfida con Belotti è giornalistica - spiega a 'Premium Sport' - Io e il 'Gallo' siamo amici. Sono felice che la Lazio abbia vinto. Devo fare i complimenti a tutta la squadra. Non era facile reagire in questo modo. Keita ha qualche alzata di testa, ma se continua così e non sfora va bene: la società sa come muoversi, ma lui è un talento incredibile. Noi gli stiamo dietro per aggiustarlo. Per l'Europa è una bella sfida. Sono felice del gol, perché quando arriva e la squadra vince è importante".

M.D.A.