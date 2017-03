FA Cup, Kanté stende Mourinho: Chelsea in semifinale!

13/03/2017 22:36

CHELSEA MANCHESTER UNITED - Conte stende Mourinho. Il Chelsea piega di misura il Manchester United e raggiunge City, Arsenal e Tottenham in semifinale di FA Cup. Il match di 'Stamford Bridge' è deciso dalla prodezza al 6' del secondo tempo di Kanté. I 'Red Devils', falcidiati in attacco da squalifiche e infortuni, sono rimasti già al 35' in dieci per il doppio giallo ad Ander Herrera.

Chelsea-Manchester United 1-0

51' Kanté

G.M.