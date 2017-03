Punto Ligue 1, risultati e classifica ventinovesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

13/03/2017 19:30

PUNTO LIGUE 1 29A GIORNATA / Balotelli tocca quota 10, ma il suo Nizza rischia di staccarsi dalla corsa al titolo. Mezzo passo falso per i rossoneri che in casa vanno sotto per 0-2 col Caen, poi riacciuffano il pari con 'SuperMario' e Donis. Pareggio pesante, perché le altre non sbagliano un colpo. Il Monaco, infatti, scappa a +5 con la vittoria sul Bordeaux e mantiene i tre punti di vantaggio sul Paris Saint-Germain, vittorioso in casa del fanalino di coda Lorient.



In zona Europa brilla il Lione, che dopo la vittoria sulla Roma in Europa League spazza via il Tolosa. Dietro vince ancora il Marsiglia con un secco 3-0 all'Angers, mentre il Saint-Etienne frena ancora in casa col Metz. Il Guingamp ne rifila 5 al Bastia agganciando in classifica il Rennes che non va oltre l'1-1 col Dijon, il Lille piazza il colpo in casa del Nancy e si stacca dalla zona rossa. Spettacolare il 2-3 del Nantes che allo scadere abbatte a domicilio il Montpellier.

RISULTATI



Nizza-Caen 2-2: 36' Santini (C), 50' Karamoh (C), 71' Balotelli (N), 77' Donis (N).

Marsiglia-Angers 3-0: 9' Thauvin, 20' Cabella, 77' Thauvin.

Monaco-Bordeaux 2-1: 68' Mbappe (M), 74' Moutinho (M), 84' Rolan (B).

Guingamp-Bastia 5-0: 48' Salibur, 57' Deaux, 70' Briand, 79' Blas, 87' Mendy.

Montpellier-Nantes 2-3: 12' Mounie (M), 24' Nakoulma (N), 68' Nakoulma (N), 84' Boudebouz (M), 89' Sala (N).

Nancy-Lille 1-2: 31' Dia (N), 63' rig. De Preville (L), 81' Rony Lopes (L).

Rennes-Dijon 1-1: 42' Tavares (D), 58' Said (R).



Saint Etienne-Metz 2-2: 1' Sarr (M), 53' Beric (S), 67' Falette (M), 90+5' Perrin (S).

Lione-Tolosa 4-0: 36' Jallet, 47' Cornet, 53' Depay, 82' Depay.

Lorient-Psg 1-2: 28' autogol Jeannot (P), 52' Nkunku (P), 68' Ciani (L).

CLASSIFICA LIGUE 1

Monaco 68, Psg 65, Nizza 63, Lione 50*, Marsiglia 45, Bordeaux 43, Saint-Etienne 41, Guingamp 38, Rennes 38, Nantes 37, Tolosa 36, Angers 36, Montpellier 33, Lille 33, Caen 32, Metz 32*, Dijon 28, Nancy 28, Bastia 25, Lorient 22.

*Una partita in più