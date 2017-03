Serie A, Lazio-Torino 3-1: continua il 'sogno' Champions per i biancocelesti

13/03/2017 22:40

SERIE A LAZIO TORINO / Bella partita allo stadio 'Olimpico' tra Lazio e Torino. Nel posticipo della 28a giornata di Serie A, i laziali cercavano tre punti importanti per continuare a lottare nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti volevano dare seguito alla vittoria della scorsa settimana. Primo tempo ricco di occasioni ma povero di gol: nonostante il predominio laziale, con Immobile vicino al gol, le due squadre sono tornate negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha continuato a macinare gioco trovando il gol del vantaggio con Immobile al 56'. Tuttavia, nonostante la mole di gioco laziale, gli ospiti sono riusciti a trovare la rete del pareggio grazie a un bel colpo di testa di Maxi Lopez al 72'. Nei minuti finali la Lazio ha continuato a crederci segnando il gol del nuovo vantaggio con Keita e quello del 3 a 1 definitivo con Felipe Anderson. Per i biancocelesti si tratta di tre punti fondamentali per la rincorsa alla zona Champions League: per ora si trovano al quarto posto con il Napoli distante quattro punti.

Lazio-Torino 3-1: 56' Immobile (L); 72' Maxi Lopez (T); 86' Keita (L); 90' Felipe Anderson (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 70, Roma 62, Napoli 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39, Chievo 38, Udinese 33, Cagliari 31, Sassuolo 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

M.D.A.