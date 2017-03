Lazio-Torino, altro problema per Inzaghi: de Vrij infortunato!

13/03/2017 21:58

LAZIO TORINO DE VRIJ / Altro problema fisico per un calciatore della Lazio. Nella gara odierna contro il Torino, al termine del primo tempo Stefan de Vrij è rimasto negli spogliatoi. Come riporta 'Premium Sport', il motivo della sua sostituzione con Wallace sarebbe da ricondurre a un fastidio al ginocchio. Nelle prossime ore dovrebbero essere valutate le sue condizioni. Per Inzaghi si tratta del secondo problema dopo l'infortunio di Radu.

M.D.A.