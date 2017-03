Lazio-Torino, Lulic: "Dobbiamo sfruttare le occasioni"

13/03/2017 21:34

LAZIO TORINO LULIC / Senad Lulic ha analizzato il primo tempo di Lazio-Torino, finito a reti inviolate, ai microfoni di 'Premium Sport': "Dobbiamo fare meglio perché questi primi 45 minuti non bastano. Dobbiamo riflettere un attimo e poi ripartire perché siamo in partita ma dobbiamo giocare meglio soprattutto in avanti sfruttando le nostre occasioni. Contatto in area? Ci sono sempre occasioni che sono così, è normale che ti arrabbi con compagni o arbitro. Alla fine quello che conta è portare i tre punti a casa".

M.D.A.