Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per la trequarti?

13/03/2017 21:28

JUVENTUS BERNARDO SILVA - Caccia ad un esterno offensivo di caratura internazionale per la Juventus. Oltre a Sanchez, Douglas Costa e Di Maria, potrebbe ritornare in auge anche la pista Bernardo Silva in casa bianconera. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris segue ormai da alcune stagioni il mancino classe 94, protagonista finora di un'ottima stagione nelle fila del Monaco.



Gli ostacoli però sarebbero tanti per la 'Vecchia Signora', ad iniziare dalla concorrenza con Real Madrid, Chelsea e Manchester United sulle tracce del Nazionale lusitano. Il club monegasco, poi, valuterebbe non meno di 50 milioni di euro il cartellino del giocatore, in scadenza nel giugno 2020. Nella stagione in corso, Bernardo Silva ha realizzato 9 reti tra Ligue, Champions e coppe nazionali, mettendo a referto anche altrettanti assist.

G.M.