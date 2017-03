Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi: "Juve? No, altrimenti mi ammanettano"

13/03/2017 21:07

FIORENTINA JUVENTUS BERNARDESCHI - Federico Bernardeschi ha prestato giuramento quest'oggi per l'inaugurazione della Viareggio Cup. Il talento della Fiorentina - al centro dei rumors di calciomercato - è stato protagonista di un divertente siparietto dopo le foto di rito: nel momento in cui hanno tentato di fargli indossare una sciarpa della Juventus, Bernardeschi come si vede nel video di 'Noi Tv Lucca' si è rifiutato dicendo: "Non posso io così, altrimenti mi ammanettano", le parole del fantasista classe '94 tra il sorriso generale dei presenti e dello stesso calciatore.



G.M.