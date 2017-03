Calciomercato Lazio, Tare: "Inzaghi ha un contratto lungo"

13/03/2017 20:33

CALCIOMERCATO LAZIO / Igli Tare ha fatto il punto sulla sua Lazio poco prima della sfida contro il Torino: "Io penso che serve un salto di maturità perché in questo momento conta dare continuità al nostro cammino. Vedendo la classifica le grandi non mollano niente. Oggi sarà una gara difficile contro un avversario pericoloso - le sue parole a 'Premium Sport' - Contratto con Inzaghi? Non è in scadenza a giugno, ha un contratto lungo: ci sono delle clausole. Non vuole andare via, è blindato. Dopo una stagione del genere non deve dimostrare più a nessuno se è valido o non valido. Speriamo di fare questi discorsi a bocce ferme, i complimenti contano poco se non raggiungiamo i nostri obiettivi a fine anno. Ora conta la determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi. Chi è più bravo tra Immobile e Belotti? Questa è una domanda da un milione di euro. Credo siano entrambi grandi attaccanti. Ovviamente Ciro per noi è una sorpresa in positivo perché è un grande trascinatore".

M.D.A.