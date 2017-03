13/03/2017 20:15

LAZIO TORINO LJAJIC - Atmosfera da derby per Adem Ljajic. L'ex romanista ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-gara di Lazio-Torino: "Sono una squadra molto forte, in forma, ma oggi vogliamo fare bene anche se ci attende una partita difficile - ha spiegato il fantasista serbo a 'Premium Sport' - Veniamo da due risultati positivi, ora dobbiamo giocare a testa alta e concentrati. Possiamo fare risultato qui in casa della Lazio".

G.M.