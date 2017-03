Calciomercato Manchester City, Guardiola 'scarica' Yaya Touré

13/03/2017 19:56

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY/ Nonostante i due abbiano messo da parte qualche ruggine passata durante questa stagione, il rapporto tra Pep Guardiola e Yaya Touré non è proprio idilliaco. Dai tempi del Barcellona, il tecnico e il centrocampista ivoriano non vanno esattamente d'amore e d'accordo. Il contratto di Yay Touré con il Manchester City scadrà a giugno e Guardiola non sembra avere nulla in contrario ad una sua partenza: "Il futuro di Yaya Touré? Lui può giocare dove vuole - ha dichiarato Guardiola in conferenza stampa - in generale, può giocare in qualsiasi grande club". Probabilmente tutti tranne il Manchester City...

S.F.