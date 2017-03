VIDEO CM.IT - Juventus-Porto, ESCLUSIVO Gago: "Ecco a chi si devono affidare i portoghesi"

ESCLUSIVO

dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

13/03/2017 19:35

JUVENTUS PORTO GAGO / Dentro o fuori, tutto in una notte. La Juventus per continuare a sognare, il Porto a caccia della clamorosa rimonta. Mancano poco più di 24 ore al ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con i bianconeri che partono dal vantaggio rassicurante dello 0-2 conquistato al 'do Dragao'. E alla vigilia della gara dello 'Juventus Stadium', Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Mario Gago, giornalista di 'Radio Onda Cero': "Il Porto si deve affidare all'esperienza e al valore di Casillas e Soares".

