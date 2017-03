FOTO CM.IT - Juventus-Porto, Dybala: "Remuntada Barcellona? Non ci interessa. Il Milan..."

Dal nostro inviato Giovanni Albanese/S.F.

13/03/2017 19:32

JUVENTUS PORTO/ Paulo Dybala interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Juventus e Porto: Calciomercato.it segue in diretta per Voi le parole dell'argentino. "Noi viviamo le partita di Champions come quelle di campionato e quelle di Coppa Italia. La vittoria con il Milan è una carica in più per la sfida al Porto, è arrivata negli ultimi minuti ma noi avevamo meritato di vincere già prima - ha spiegato Dybala - prendere gol dal Porto non è nei nostri piani, ma se dovesse succedere rimetteremo la palla al centro per segnare. Siamo una squadra forte con una grande difesa, non vogliamo subire gol: difendiamo in undici quando non abbiamo la palla".

SOGNO CHAMPIONS - "Per l'età che ho sarebbe una cosa pazzesca vincere la Champions League. Ho molti compagni che vogliono vincerla ed altri che l'hanno già vinta e tutti vogliamo arrivare in fondo. Sicuramente vorrei essere decisivo in Champions League quanto lo sono in campionato, ma se continuiamo su questa strada e arriviamo in finale va bene lo stesso".

JUVENTUS-MILAN - "Se il rigore di venerdì è stato il pallone più pesante della mia carriera? Penso di sì, c'erano troppe cose in ballo sia personali che di squadra. Era importante per quello che è successo a Doha, perché eravamo sull'1-1, perché ho dovuto aspettare quattro minuti per calciarlo e quando ho preso la palla pesava tantissimo, ma quando ho visto che è entrata è stato un momento bellissimo anche per i miei compagni".

REMUNTADA BARCELLONA - "La remuntada del Barcellona puà servirci da lezione? Quello che ha fatto il Barcellona a noi non ci interessa perché siamo dall'altra parte, tanto in campionato quanto in Champions. Quello che ha fatto il Barcellona dice che tutte le squadre devono avere fiducia quando si tratta di rimontare, ma quando hai i calciatori blaugrana è tutto più facile".

CONFRONTO CON LE BIG - "Da quando è iniziata la Champions League, siamo allo stesso punto di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Siamo anche primi in campionato e abbiamo vinto la semifinale d'andata di Coppa Italia, quindi da un certo punto di vista siamo anche superiori a loro".

NUOVO RUOLO - "Se mi aspettavo di diventare trequartista? Sinceramente no, in Argentina e a Palermo facevo la prima punta. A Torino il mister mi ha fatto giocare più indietro e sono contento, abbiamo meno spazio ma possiamo giocare di più in avanti. Mi piace giocare in questa posizione perché ho più possibilità di avere la palla tra i piedi e giocare con i miei compagni. Un mio ex allenatore ha detto di vedermi senza luce negli occhi durante le ultime partite? Non so perché abbia detto questo, bisognerà chiederlo a lui. Io sto bene e sono felicissimo".