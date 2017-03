FOTO CM.IT - Juventus-Porto, Brahimi: "Abbiamo speranze, ci serve forza mentale"

Dal nostro inviato Giovanni Albanese/S.F.

13/03/2017 19:04

JUVENTUS PORTO/ Il centrocampista algerino del Porto Yacine Brahimi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. I lusitani sono chiamati all'impresa dopo aver perso 0-2 nella gara d'andata: "Sappiamo che sarà una partita importante contro una grande squadra ma abbiamo molte speranze. Dobbiamo fare una grande partita e spero che l'unione del gruppo ci dia grande forza per affrontare la Juventus. Stiamo bene, il gruppo vive un bel momento da tante settimane, siamo uniti e spero che tutti i giocatori domani facciano una grande prestazione. Siamo in un buon momento della stagione, siamo in fiducia e spero che questo ci dia forza per domani".

L'ESPULSIONE DI TELLES - "Senso d'ingiustizia per l'espulsione di Telles che ha condizionato la gara d'andata? Sono cose che succedono, dobbiamo dimostrare che siamo una buona squadra con una grande forza mentale. Daremo il massimo per ottenere la qualificazione".