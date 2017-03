14/03/2017 04:55

BARCELLONA ARDA TURAN CINA / Futuro lontano dal Barcellona per Arda Turan: il 30enne centrocampista turco non sta trovando molto spazio in blaugrana e a fine anno potrebbe andare via. Come riferisce 'Esports Cope' per lui si sono fatte avanti due società cinesi e un suo trasferimento in Asia la prossima estate non è da escludere.

B.D.S.