FOTO CM.IT - Juventus-Porto, Espirito Santo: "Prima o poi qualcuno deve vincere allo Stadium"

Dal nostro inviato Giovanni Albanese/S.F.

13/03/2017 18:45

JUVENTUS PORTO/ Nuno Espirito Santo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà il Porto impegnato in casa della Juventus: "Sarà una partita difficile ma non impossibile - ha dichiarato Espirito Santo - Il Porto è una squadra che non specula mai sul risultato. L'inflenza di Brahimi sul gioco del Porto? Ogni giocatore ha la stessa influenza sulla partita. Se la 'remuntada' del Barcellona sul PSG ci ha dato qualche idea? Dobbiamo interpretare la partita in maniera diversa, essere consistenti e allo stesso tempo creativi. Ci serve concentrazione per ottenere il risultato per cui siamo qui: noi siamo venuti a Torino per competere".

FATTORE JUVENTUS STADIUM - "Se abbiamo paura dalla Juventus che non perde da tanto in casa? Bisogna riconoscere che siamo di fronte ad una grande squadra che non perde da tantisismo in casa ma prima o poi qualcuno ci riuscirà e quindi dobbiamo giocarcela. Abbiamo avuto un percorso difficile, siamo riusciti a superare la Roma ai preliminari quando la squadra era ancora in crescita e poi il girone. Sono orgoglioso di dire che rispetto ad agosto stiamo meglio adesso".

L'ANDATA - "La partita d'andata è stata condizionata dall'espulsione di Telles ma nessuno di noi sa cosa sarebbe successo senza il cartellino rosso. La differenza domani la faremo noi con la nostra determinazione".

CASILLAS - "Quanto sarà utile Casillas per la gara con la Juventus? Non solo per questa partita ma per tutte le partite. Iker è un giocatore importante che per noi rappresenta un valore aggiunto".