Atalanta, Caldara già tifa Juventus: "Ha tutto per vincere la Champions"

13/03/2017 18:38

ATALANTA CALDARA JUVENTUS / Acquistato a gennaio dalla Juventus e per un altro anno e mezzo in forza all'Atalanta, Mattia Caldara dimostra di tifare già per i bianconeri: "Anche solo per il nome e la sua storia, la Juventus deve credere alla vittoria della Champions. Io ci spero, ne hanno tutte le potenzialità".

Intervenuto a 'Premium Sport', Caldara ha parlato anche della sconfitta contro l'Inter: "Ci ha fatto male, ma loro sono stati più forti. E' una lezione che ci sarà utile per il futuro. Gagliardini? Merita tutto quello che sta ottenendo".

Proprio sulla squadra di Pioli, il difensore bergamasco dice: "Con la proprietà nuova l'Inter darà filo da torcere a tutti. Icardi è il migliore attaccante dentro l'area di rigore del nostro campionato".

