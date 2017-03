Calciomercato Bayern Monaco, c'è anche un giallorosso per il dopo Xabi Alonso

e

13/03/2017 18:41

BAYERN MONACO STROOTMAN MODRIC / Nei giorni scorsi Xabi Alonso ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La sua lunga e peregrinante carriera purtroppo non ha mai fatto tappa in Italia, complice anche il fallimento della trattativa con la Juventus ai tempi di Claudio Ranieri. Il 35enne spagnolo lascerà un vuoto molto importante nella mediana del Bayern Monaco che, già da divese settimane, ha attivato i propri radar per reperire sul mercato un degno sostituto dell'ex Liverpool e Real Madrid. Carlo Ancelotti ha dato delle indicazioni ben precise alla propria dirigenza, dando la priorità a registi puri, ma non solamente.

Bayern Monaco, tra Modric e Verratti spunta Strootman

In questo senso, i profili che da sempre stuzzicano maggiormente l'allenatore italiano sono quelli di Luka Modric e Marco Verratti. Entrambi non sono tuttavia facilissimi da raggiungere, sia per il costo elevato del cartellino, sia per la loro imprescendibilità nello spartito tattico di Real Madrid e Psg. Qualora il club bavarese dovesse virare su alternative di maggior fisicità, il giusto equilibrio tra tecnica di base e prorompenza fisica potrebbe essere rappresentato dal centrocampista della Roma Kevin Strootman, accostato già in passato al sodalizio tedesco.

D.T.