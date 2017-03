Milan, telenovela closing: ancora un rinvio

13/03/2017 18:27

MILAN CLOSING CAPARRA / Ancora un rinvio, continua l'infinita telenovela Milan: la trattativa per il passaggio di proprietà tra Fininvest e il Sino-Europe Sports va avanti tra i rinvii. La terza caparra tra cento milioni di euro, prevista tra oggi e domani, non arriverà prima del fine settimana: lo riferisce 'gazzetta.it', secondo cui non è da escludere un ulteriore rinvio alla prossima settimana.

Unica certezza è rappresentata dalla firma del nuovo contratto che arriverà soltanto quando sarà versata la terza caparra. Solo in quel momento si saprà la nuova data del closing che verosimilmente non sarà fissata prima di metà aprile.

B.D.S.