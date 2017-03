14/03/2017 01:14

CALCIOMERCATO AMBURGO/ Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Bobby Wood, giovane attaccante statunitense dell'Amburgo. Come riportato da 'Sport Bild', durante l'ultimo turno di campionato, gli osservatori di tre squadre inglesi sono stati avvistati in tribuna per guardare da vicino l'ex Monaco 1860.

S.F.