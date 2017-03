Calciomercato Fiorentina, Corvino risponde a Sousa: "Le clausole non sono per vendere"

13/03/2017 17:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA CORVINO SOUSA / Pantaleo Corvino parla di Bernardeschi e della clausola rescissoria che potrebbe essere inserita nel contratto dell'attaccante. Il direttore tecnico della Fiorentina, come riportato da 'goal.com', risponde alle parole di Sousa che ha affermato: "Ogni clausola, a mio modo di vedere, è una direzione di vendita".

"Le clausole non si mettono per vedere un giocatore - le parole di Corvino - ma a difesa. La bellezza del calcio però è che le stesse cose possono essere viste in maniera diversa. Non a caso il Real Madrid ha messo una clausola di 120 milioni per Gareth Bale. La società poi inserisce la clausola se è richiesta dal giocatore".

B.D.S.