Calciomercato Inter, l'esplosione di Banega allontana Joao Mario?

13/03/2017 17:36

CALCIOMERCATO INTER/ Non sono tutte rose e fiori in casa Inter all'indomani del 7-1 rifilato dalla banda di Pioli all'Atalanta. Tra l'euforia generale per il gioco ritrovato dai nerazzurri, il rovescio della medaglia è rappresentato dalla 'retrocessione' di Joao Mario. Arrivato in estate dopo una lunga telenovela di calciomercato, il portoghese sta soffrendo l'esplosione di Ever Banega. Nelle ultime due partite contro Cagliari e Atalanta, l'argentino ex Siviglia ha messo a segno cinque gol, partendo titolare proprio al posto di Joao Mario. Pioli, dopo aver tergiversato provando anche a farli giocare insieme, adesso propende di più per Banega nel ruolo di rifinitore alle spalle di Mauro Icardi. Per caratteristiche, i due possono coesistere, ma allo stato attuale delle cose è difficile togliere dall'undici titolare Banega e mettere in discussione un equilibrio di squadra che sta portando frutti, gol a grappoli e vittorie.

Calciomercato Inter, Banega mette nei guai Joao Mario

Joao Mario è stato uno dei colpi ad effetto del calciomercato Inter: dopo un'estenuante trattativa, Ausilio è riuscito a strapparlo allo Sporting sborsando 40 milioni di euro. Una cifra importante che difficilmente potrebbe venire offerta ai nerazzurri qualora il giocatore venisse messo sul mercato. In estate lo aveva cercato il Liverpool salvo poi defilarsi di fronte alla richiesta dello Sporting e del suo procuratore. Il numero 6 nerazzurro piace anche al Manchester United del suo connazionale Mourinho nonché al Manchester City di Guardiola: al momento è difficile ipotizzare una sua partenza, ma qualora dovesse faticare ancora a trovare spazio con Pioli, si potrebbero anche aprire scenari legati ad un addio, ammesso che l'ex tecnico della Lazio verrà confermato anche al termine della stagione.

S.F.