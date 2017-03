DIRETTA Champions League, Juventus-Porto: le formazioni UFFICIALI - LIVE

14/03/2017 19:45

DIRETTA JUVENTUS PORTO LIVE / Dopo la discussa vittoria contro il Milan, la Juventus cerca il pass per i quarti di finale di Champions League contro il Porto. Forte dello 0-2 dell'andata, la compagine bianconera può giocare sul velluto, anche se Massimiliano Allegri non vuole assolutamente cali di tensione. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

PORTO (4-1-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun; Danilo; André André, Oliver, Brahimi; Tiquinho, Andrè Silva.

D.T.