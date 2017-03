Bayern Monaco, Kimmich sbotta: "Non capisco questa situazione"

13/03/2017 16:48

BAYERN MONACO KIMMICH / Ai quarti di Champions e primo in campionato, il Bayern Monaco ha comunque i suoi problemi da risolvere. Uno di questi è rappresentato da Kimmich che non ha nascosto la propria insoddisfazione parlando alla stampa tedesca: "Non mi interessa capire le motivazioni del mister, quessta situazione non la capisco e voglio che cambi. Posso giocare in vari ruoli, sto lavorando sui miei difetti ma in campionato abbiamo un buon vantaggio e Ancelotti potrebbe usare più turnover".

B.D.S.