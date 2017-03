Calciomercato Lazio, la ricetta di Tare: "Lasciamo crescere Milinkovic-Savic"

13/03/2017 17:06

CALCIOMERCATO LAZIO/ Di tutte le piccole imprese realizzate da Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, quella di Milinkovic-Savic assume quasi le sembianze di un capolavoro. Con 'Simoncino', il centrocampista serbo è diventato l'uomo chiave dei biancocelesti, un giocatore completo e moderno capace di spostare gli equilibri e, a volte, di vincere da solo le partite. Le prestazioni offerte dall'ex Genk hanno attirato l'attenzione di diversi club europei ma intanto a goderselo è il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare: "Milinkovic-Savic ha dimostrato qualità e personalità - ha spiegato Tare a 'Il Tempo' - bisogna però lasciarlo crescere e magari anche sbagliare in pace. Putroppo alla Lazio vengono accolti tutti con diffidenza". Il giocatore piace a Inter, Milan e Juventus ma ai microfoni di Calciomercato.it, il suo procuratore Mateja Kezman ha assicurato: "Incontreremo la Lazio per il rinnovo di Milinkovic-Savic". Il gigante serbo resta alla Lazio, almeno per ora: per il futuro, si vedrà.

S.F.