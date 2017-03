14/03/2017 02:57

MILAN ELY ALAVES / Non arrivano buone notizie dalla Spagna per il Milan. Rodrigo Ely, trasferitosi all'Alaves in prestito durante il calciomercato di gennaio, sta faticando a trovare spazio. Per il centrale italo-brasiliano fino a questo momento ha giocato solo 16 minuti, arrivati nell'ultima sfida contro il Malaga.

M.S.