Milan, squalifiche e infortuni: Montella prepara una nuova rivoluzione

13/03/2017 16:45

MILAN MONTELLA SQUALIFICHE INFORTUNI / Da domani in casa Milan potrebbe essere emergenza totale. Vincenzo Montella e la sua squadra sono chiamati a stringere i denti per continuare a sognare una qualificazione in Europa. Per i rossoneri, però, non sarà per nulla facile.

Le news Milan del momento sono certamente legate al post gara contro la Juventus, che potrebbe avere delle conseguenze soprattutto per Carlos Bacca. L'attaccante, alle prese comunque con un piccolo infortunio, rischia una squalifica, così come De Sciglio, Donnarumma e Poli.

C'è davvero poco da sorridere per i rossoneri se si considera che contro il Genoa mancheranno certamente Romagnoli e Sosa. Come se non bastasse, oltre al giudice sportivo, il Milan deve fare i conti con l'infermeria super piena.

Ai lungo degenti, Jack Bonaventura e Montolivo, si sono aggiunti anche Suso e Ignazio Abate. Per la rivelazione della stagione il rischio è quello di star fuori per circa un mese. Per il terzino italiano, che ha accusato un problema all'occhio contro il Sassuolo, invece, non ci sono ancora notizie certe.

Milan, da Locatelli a Lapadula: nuovi titolari

Nelle prossime partite i rossoneri saranno costretti a rinunciare al loro tridente titolare. Se Carlos Bacca dovesse essere veramente squalificato, Vincenzo Montella sarebbe costretto a puntare nuovamente su Lapadula. Viste le contemporanee assenze di Bonaventura e Suso, difficilmente Ocampos verrà riproposto come falso nove. E' probabile che l'ex Genoa, venga schierato esterno insieme all'ultimo acquisto del calciomercato di gennaio, Deulofeu.

Si cambierà anche a centrocampo, con Locatelli che tornerà in cabina di regia a guidare la mediana.

Dietro senza Romagnoli e Abate, la coppia centrale sarà quasi certamente Zapata-Paletta. Calabria, Antonelli, De Sciglio Vangioni, con quest'ultimi due favoriti, si giocheranno i posti come terzino destro e sinistro. Una vera emergenza che potrebbe davvero peggiorare domani. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per capire se la rivoluzione sarà totale o solo parziale.

M.S.