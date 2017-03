Calciomercato Fiorentina, sfida al Chievo per un talento di B

13/03/2017 16:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Potrebbe essere presto in Serie A il futuro di Giulio Maggiore, centrocampista messosi in luce quest'anno in cadetteria con la maglia dello Spezia, con cui ha un contratto in scadenza nel 2019. Secondo 'Il Secolo XIX', sulle tracce del classe '98, nella stagione in corso sceso in campo diciotto volte e autore di 1 gol, hanno messo gli occhi Chievo Verona e Fiorentina, quest'ultima intenzionata a compiere un'autentitca rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo.

R.A.