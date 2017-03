DIRETTA FA Cup, Chelsea-Manchester United: formazioni ufficiali, segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

13/03/2017 19:45

DIRETTA CHELSEA MANCHESTER UNITED LIVE / L'ultimo match dei quarti di finale di FA Cup mette di fronte Chelsea e Manchester United. Capolista incontrastata in campionato, la squadra di Conte è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato Peterborough, Brentford e Wolverhampton, mentre quella di Mourinho - in emergenza per le assenze in attacco - ha avuto la meglio su Reading, Wigan e Blackburn. Calciomercato.it vi offre il match di 'Stamford Bridge' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



CHELSEA (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, Hazard

MANCHESTER UNITED (4-4-1-1): De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Rojo; Darmian, Herrera, Pogba, Young; Mkhitaryan; Rashford