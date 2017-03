Fiorentina, 'no alla Juve': niente selfie con sciarpa bianconera per Bernardeschi

13/03/2017 16:23

FIORENTINA SELFIE BERNARDESCHI / Curioso episodio prima del giuramento di Federico Bernardeschi allo stadio dei Pini per l'apertura della Viareggio Cup. L'esterno d'attacco della Fiorentina - come riporta 'Corrieredellosport.i' - si sarebbe rifiutato di farsi un selfie indossando la sciarpa della Juventus. Una scelta certamente condivisibile per non alimentare voci di calciomercato in un momento non certo facile per la Fiorentina.

M.S.