Chelsea-Manchester United, emergenza attacco per Mourinho

13/03/2017 16:04

CHELSEA MANCHESTER UNITED INFORTUNI / Emergenza attacco per il Manchester United in vista della sfida di Fa Cup contro il Chelsea di questa sera. Squalificato Ibrahimovic, Mourinho deve fare i conti con un triplo infortunio: non saranno del match, infatti, anche Wayne Rooney, Anthony Martial e Marcus Rashford. Per i 'Red Devils' un bel problema con Mourinho che dovrà inventarsi qalche soluzione improvvisata: possibile l'impiego di Fellaini che ha giocato in avanti con van Gaal.

B.D.S.